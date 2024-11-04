"У ЦСКА Кисляк не готов к таким играм. Файзуллаев напугался, его не видно было после того, как "Спартак" начал жёстко играть. Обляков потерялся. А последние двое — ведущие игроки, мозг команды! Зделар — разрушитель, он игру не конструирует. Пьянич передачу может отдать, класс высокий, но не такой мобильный", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Московские команды ЦСКА и "Спартак" встретились друг с другом 2 ноября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Забитыми мячами у гостей отметились Тео Бонгонда (на 45-й минуте) и Хесус Медина (на 90+9-й минуте).
Благодаря этой победе "Спартак" набрал 25 очков, которые позволили красно-белым обойти ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и занять текущее пятое место.
Бубнов - о дерби ЦСКА - "Спартак": Файзуллаев напугался, Обляков потерялся, Кисляк к таким играм не готов
Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал игроков московского ЦСКА после дерби со "Спартоком".
Фото: ФК "Спартак"