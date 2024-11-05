- Не думаю, что ЦСКА будет проще в матче с "Рубином". Любая команда всегда хочет обыграть хорошего, сильного соперника. Казанцы будут очень сильно настраиваться на эту игру и гореть желанием обыграть ЦСКА. У "армейцев" не будет лёгкой прогулки, - цитирует Таранова "Чемпионат".
Московский ЦСКА в рамках двухматчевого противостояния 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России сыграет с казанским "Рубином". Первый матч пройдёт в Казани 6 ноября, его начало запланировано на 18:30 по московскому времени.
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав 24 очка в 14 матчах, "Рубин" с 18 очками находится на седьмой строчке.
Таранов: у ЦСКА не будет лёгкой прогулки в игре Кубка России с "Рубином"
Экс-защитник ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Пути РПЛ Кубка России с казанским "Рубином".
Фото: РФС