- Тренерский штаб "Динамо" дал согласие, чтобы Александр Мостовой прошёл стажировку у нас. Стоит отметить, что за последнее время многие специалисты, в том числе с громкими футбольными именами, проходили в "Динамо" стажировку - например, Андрей Аршавин, - передаёт слова представителя пресс-службы московского "Динамо" Matchtv.ru.
Ранее стало известно, что Александру Мостовому отказал в согласовании тренерской стажировки московский "Спартак". Сам экс-полузащитник красно-белых сообщал, что ведёт переговоры о возможности стажировки с главным тренером "Динамо" Марцелом Личкой.
Мостовой - о стажировке: скорее всего, это будет "Динамо". Мы поговорили с Марцелом Личкой
Мостовой пройдёт тренерскую стажировку в московском "Динамо"
Стало официально известно, где будет проходить тренерскую стажировку Александр Мостовой.
Фото: МатчТВ