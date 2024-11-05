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Мостовой пройдёт тренерскую стажировку в московском "Динамо"

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Стало официально известно, где будет проходить тренерскую стажировку Александр Мостовой.
Фото: МатчТВ
- Тренерский штаб "Динамо" дал согласие, чтобы Александр Мостовой прошёл стажировку у нас. Стоит отметить, что за последнее время многие специалисты, в том числе с громкими футбольными именами, проходили в "Динамо" стажировку - например, Андрей Аршавин, - передаёт слова представителя пресс-службы московского "Динамо" Matchtv.ru.

Ранее стало известно, что Александру Мостовому отказал в согласовании тренерской стажировки московский "Спартак". Сам экс-полузащитник красно-белых сообщал, что ведёт переговоры о возможности стажировки с главным тренером "Динамо" Марцелом Личкой.

Мостовой - о стажировке: скорее всего, это будет "Динамо". Мы поговорили с Марцелом Личкой

Динамо Александр Мостовой
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