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В "Зените" прокомментировали возможное возвращение Кузяева

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Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о возможном возвращении хавбека "Гавра" Далера Кузяева в Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Зенит"
"Правда ли, что Кузяев может вернуться в "Зенит"? Спросите у самого Далера", - приводит Odds.ru слова Медведева.

Напомним, ранее сообщилось, что "Зенит" изучает возможность возвращения в клуб в это зимнее трансферное окно полузащитника Далера Кузяева, выступающего за французский "Гавр".

Кузяев играл за "Зенита" с 2017 по 2023 год. На счету хавбека 183 матча за сине-бело-голубых, в которых он забил 23 гола и отдал 29 голевых передач. Нынешний контракт игрока сборной России с "Гавром" истекает в конце июня 2025 года.

Александр Медведев Зенит Далер Кузяев Гавр Российские трансферы
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