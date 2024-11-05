"Правда ли, что Кузяев может вернуться в "Зенит"? Спросите у самого Далера", - приводит Odds.ru слова Медведева.
Напомним, ранее сообщилось, что "Зенит" изучает возможность возвращения в клуб в это зимнее трансферное окно полузащитника Далера Кузяева, выступающего за французский "Гавр".
Кузяев играл за "Зенита" с 2017 по 2023 год. На счету хавбека 183 матча за сине-бело-голубых, в которых он забил 23 гола и отдал 29 голевых передач. Нынешний контракт игрока сборной России с "Гавром" истекает в конце июня 2025 года.
В "Зените" прокомментировали возможное возвращение Кузяева
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о возможном возвращении хавбека "Гавра" Далера Кузяева в Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Зенит"