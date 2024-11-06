Московский "Спартак" обратился в КДК РФС по итогам матча 14-го тура чемпионата России против столичного ЦСКА (2:0). Как сообщает "Чемпионат", красно-белые попросили рассмотреть эпизод с удалением защитника команды Руслана Литвинова после стычки с бразильским защитником "армейцев" Виллианом Рошей.
Напомним, на 57-й минуте матча между футболистами ЦСКА и "Спартака" произошла драка. По результатам инцидента главный арбитр встречи Алексей Сухой показал красные карточки Литвинову и Роше. Позже в СМИ появилась информация, что защитник ЦСКА схватил за руку одного из арбитров уже после удаления.
По данным прессы, Роше может грозить длительная дисквалификация за оказание физического воздействия на официальных лиц матча. Сообщается, что бразилец может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.
"Спартак" попросил КДК РФС рассмотреть удаление Литвинова в матче с ЦСКА
КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением защитника "Спартака" Руслана Литвинова с матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).
Фото: официальный сайт "Спартака"