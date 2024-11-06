"То, что Кордоба продлил контракт с "Краснодаром", говорит о том, что они серьезно нацелены на чемпионство в этом сезоне. Это их важный актив, и в данном случае "Краснодар" себя повел как настоящий топ-клуб. Кордоба – классный футболист, но точно не лучший во всей РПЛ. Посмотрим теперь, как он заиграет после подписания контракта", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро. Вчера, 5-го ноября, форвард продлил контракт с южанами до лета 2027 года.
После 14-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками в своем активе. В 15-м туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на выезде с казанским "Рубином", который занимает 7-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю очками.
Булыкин: Кордоба – классный футболист, но точно не лучший во всей РПЛ
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нападающем "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"