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Булыкин: Кордоба – классный футболист, но точно не лучший во всей РПЛ

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нападающем "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"
"То, что Кордоба продлил контракт с "Краснодаром", говорит о том, что они серьезно нацелены на чемпионство в этом сезоне. Это их важный актив, и в данном случае "Краснодар" себя повел как настоящий топ-клуб. Кордоба – классный футболист, но точно не лучший во всей РПЛ. Посмотрим теперь, как он заиграет после подписания контракта", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро. Вчера, 5-го ноября, форвард продлил контракт с южанами до лета 2027 года.

После 14-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками в своем активе. В 15-м туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на выезде с казанским "Рубином", который занимает 7-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю очками.

Дмитрий Булыкин Краснодар Джон Кордоба
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