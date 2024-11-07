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Круговой: Роша извинился перед командой, мы его поддержали

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Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об удалении Виллиана Роши в матче 14-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"Он (Роша - прим.) извинился перед командой и правильно сделал. Нужно было держать эмоции при себе, потому что это футбол, мы уже проигрывали. Мы поддержали его и думаю, что такого больше не повторится", - цитирует Кругового "Матч ТВ".

Московский ЦСКА проиграл "Спартаку" на своем поле в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. Во втором тайме футболисты устроили массовую стычку, главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил с поля защитника "армейцев" Виллиана Рошу и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова. На 85-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

В текущем сезоне Виллиан Роша провел за "армейцев" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Данил Круговой ЦСКА Виллиан Роша
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