Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
19:00
СочиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
22:45
ОсерНе начат

"Пешком по полю не походишь". Бонгонда высказался об уровне РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда не считает РПЛ слабым чемпионатом.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Не могу назвать РПЛ легким чемпионатом. Я играл в Ла Лиге, Лиге чемпионов и могу с уверенностью сказать, что в России нужно много работать и по полю пешком не походишь. Я счастлив в "Спартаке" и не думаю об уходе, а планирую работать в том же духе, - цитирует футболиста красно-белых "РБ Спорт".

28-летний Бонгонда выступает за "Спартак" с лета 2023 года, перейдя из испанского "Кадиса" за семь миллионов евро. Всего на счету вингера 52 матча за "Спартак", в которых он забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2027 года.

Коллектив Деяна Станковича в текущем сезоне РПЛ набрал 25 очков и идет на пятой строчке в таблице. В следующем туре красно-белые примут "Акрон", матч пройдет 10 ноября.

Тео Бонгонда Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится