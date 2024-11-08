- Не могу назвать РПЛ легким чемпионатом. Я играл в Ла Лиге, Лиге чемпионов и могу с уверенностью сказать, что в России нужно много работать и по полю пешком не походишь. Я счастлив в "Спартаке" и не думаю об уходе, а планирую работать в том же духе, - цитирует футболиста красно-белых "РБ Спорт".
28-летний Бонгонда выступает за "Спартак" с лета 2023 года, перейдя из испанского "Кадиса" за семь миллионов евро. Всего на счету вингера 52 матча за "Спартак", в которых он забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2027 года.
Коллектив Деяна Станковича в текущем сезоне РПЛ набрал 25 очков и идет на пятой строчке в таблице. В следующем туре красно-белые примут "Акрон", матч пройдет 10 ноября.
"Пешком по полю не походишь". Бонгонда высказался об уровне РПЛ
Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда не считает РПЛ слабым чемпионатом.
Фото: Официальный сайт РПЛ