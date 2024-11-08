"Ну, давайте посмотрим на результаты. Кому-то он нравится, кому-то — нет. Но у него странные перепады: то женский футбол, то мужской. Ему надо определиться, с кем работать — женщины или мужчины. В женском футболе у него получалось, а в мужском — нет. Но время ещё есть", — приводит слова Канчельскиса Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Григорян является кандидатом на то, чтобы занять должность главного тренера самарских "Крыльев Советов" вместо Игоря Осинькина. Александр Григорян возглавлял как женские, так и мужские футбольные клубы.
В женском футболе специалист четырежды становился чемпионом России (с тольяттинской "Ладой" в 2004 году и с пермской "Звездой-2005" в 2007, 2008, 2009 годах). В мужском футболе наивысшими достижениями Гриоряна являются победа в первенстве ФНЛ сезона-2018/19 с "Тамбовом" и победа в чемпионате Армении в сезоне-2020/21 с "Алашкертом".
Канчельскис: у Григоряна странные перепады: то женский футбол, то мужской. Ему надо определиться
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новости о возможном назначении Александра Григоряна главным тренером "Крыльев Советов".
Фото: ЖФК ЦСКА