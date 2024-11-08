- "Локомотив" будет бороться с "Зенитом" и "Краснодаром" за чемпионство. Но они играют отрезками. Три игры супер, одну-две – не очень. Но уверен, что как минимум в тройке красно-зелёные будут, - передает слова Логашова "РБ Спорт".
В этом сезоне "Локомотив" провел в РПЛ 14 матчей и набрал 31 очко, клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
В 15-м туре РПЛ "Локомотив" на своем поле примет воронежский "Факел", матч пройдет завтра на "РЖД Арене" и начнется в 14:00 мск.
Логашов: "Локомотив" будет бороться с "Зенитом" и "Краснодаром" за чемпионство
Арсений Логашов, в прошлом игрок столичного "Локомотива", высказался о выступлении "железнодорожников" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ