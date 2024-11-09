"Ростов" занимает восьмое место по итогам первого круга. Как оцениваю? Неудовлетворительно, естественно. Понятно, что ожидали большего", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".
В субботу, 9 ноября, "Ростов" выиграл дома у подмосковных "Химок" в 15?м туре чемпионата России со счетом 3:1. Подопечные Валерия Карпина прервали семиматчевую серию без побед в российской Премьер-лиге. По итогам первого круга желто-синие набрали 17 очков и занимают восьмую строчку в турнирной таблице.
Карпин - об итогах первого круга: неудовлетворительно, ожидали большего
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о 8-м месте команды после первого круга в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"