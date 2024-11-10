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Наумов: возить бразильцев пачками - неправильно. Где в "Зените" Кержаковы, Аршавины?

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Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов раскритиковал политику петербургского "Зенита" по работе с молодыми футболистами.
Фото: ФК "Зенит"
"Вы посмотрите, какая в Санкт-Петербурге школа. Там учатся 500-600 ребят, а в команде – никого. Где Кержаковы, Аршавины, Денисовы, Быстровы, Малафеевы? Вот ударились они в бразильский рынок, возят оттуда пачками игроков, но это путь в никуда, я считаю. Это неправильно", - приводит слова Наумова "Советский спорт".

Петербургский "Зенит" за 14 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 33 очка и на данный момент расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре сине-бело-голубые 10 ноября в Грозном сыграет против местного "Ахмата". Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. За ходом событий в матче можно будет следить по текстовой трансляции, которую будет вести портал Rusfootball.info.

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