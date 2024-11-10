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Радченко: мы видим, что Семак с первых игр доверяет Соболеву в "Зените". Что-то у него получается, что-то - нет

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Экс-форвард "Зенита" Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от первых месяцев нападающего Александра Соболева в "Зените".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Мы видим, что Семак с первых игр доверяет игроку, что-то у него получается, что-то - нет, в Кубке забивает, так что я не удивлюсь, если Соболев появится в основном составе на эту игру", - цитирует Радченко "РБ Спорт".

Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. В первой половине сезона Соболев провел 8 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

В 15-м туре Премьер-лиги "Зенит" сыграет на выезде с "Ахматом". Матч состоится 10-го ноября. 6-го ноября команды встречались друг с другом в матче плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась крупной победой сине-бело-голубых (3:0). Один из голов записал на свой счет Александр Соболев.

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