"Зенит", "Краснодар" и "Локомотив" точно будут бороться за титул. Стратегическим фаворитом остается "Зенит". Не удивлюсь, если "Краснодар" или "Локомотив" будут первыми. Думаю, что "Динамо", ЦСКА и "Спартак" тоже прибавят. Концовка чемпионата будет сверхувлекательной", - сказал Губерниев.
Турнирную таблицу чемпионата России по итогам 15 туров возглавляет "Краснодар", в активе команды 37 очков, вторую строчку занимает петербургский "Зенит", набрав 36 очков. На третьем месте московский "Локомотив" с 34-мя набранными баллами. Московские "Динамо" и "Спартак" располагаются на четвертой и пятой позиции, команды набрали по 30 и 28 очков соответственно. ЦСКА занимает шестое место, в активе армейцев 27 баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Губерниев - о борьбе за чемпионство РПЛ: стратегическим фаворитом остается "Зенит"
Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал команды, которые будут претендовать на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"