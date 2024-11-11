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Губерниев - о борьбе за чемпионство РПЛ: стратегическим фаворитом остается "Зенит"

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Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал команды, которые будут претендовать на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит", "Краснодар" и "Локомотив" точно будут бороться за титул. Стратегическим фаворитом остается "Зенит". Не удивлюсь, если "Краснодар" или "Локомотив" будут первыми. Думаю, что "Динамо", ЦСКА и "Спартак" тоже прибавят. Концовка чемпионата будет сверхувлекательной", - сказал Губерниев.

Турнирную таблицу чемпионата России по итогам 15 туров возглавляет "Краснодар", в активе команды 37 очков, вторую строчку занимает петербургский "Зенит", набрав 36 очков. На третьем месте московский "Локомотив" с 34-мя набранными баллами. Московские "Динамо" и "Спартак" располагаются на четвертой и пятой позиции, команды набрали по 30 и 28 очков соответственно. ЦСКА занимает шестое место, в активе армейцев 27 баллов.

Источник: "Матч ТВ"

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