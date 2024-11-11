Сообщается, что появившаяся ранее в СМИ информация о готовности красно-белых зимой потратить на приобретение новых игроков от 40 до 50 млн евро является фейковой.
10 ноября "Спартак" объявил, что спортивный директор клуба Томаш Амарал по соглашению сторон покинул московский клуб. Португальский специалист занимал этот пост 11 месяцев. После 15-ти туров "Спартак" с 28-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: трансферный бюджет "Спартака" будет сформирован после прихода нового спортивного директора
По информации СМИ, бюджет московского "Спартака" на трансферы в ближайшее трансферное окно будет сформирован после прихода нового спортивного директора.
Фото: ФК "Спартак"