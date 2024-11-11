Если бы не Игорь Акинфеев, не его игра и спасения, то "армейцы" располагались бы намного ниже в таблице. После подписания Николича ожидания были выше. ЦСКА уступает по уровню своих игроков всем топ-клубам РПЛ. Можно пойти по пути "Локомотива", использовать внутренние ресурсы, тогда может получиться подтянуться повыше. Либо потратить зимой кучу денег на трансферы и весной изменить ситуацию", - приводит слова Кирьякова "Советский спорт".
В 15 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича 8 раз победил, 3 раза сыграл вничью, 4 раза проиграл (разница мячей составляет 24:10). Тем самым, "армейцы" по итогам первого круга чемпионата России набрали 27 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков.
38-летний Игорь Акинфеев провёл все 15 матчей ЦСКА в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. 7 матчей вратарь отыграл "на ноль", а в остальных 8 матчах всего пропустил 10 мячей.
Кирьяков: если бы не Акинфеев, то ЦСКА был бы намного ниже в таблице
Бывший игрок сборной СССР по футболу Сергей Кирьяков прокомментировал результаты московского ЦСКА в первом круге РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА