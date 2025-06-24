«У нас есть спортивный директор. Никакой Роман Орещук у нас не будет спортивным директором — 100%», — приводит слова Иванова «Чемпионат».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-директор ФК «Динамо» Роман Орещук получит назначение в «Урале» в качестве советника гендиректора по спортивным вопросам. Ранее должность вице-президента команды, выполнявшего аналогичные функции, занимал Игорь Смольников. 2 июня «Урал» объявил о его уходе из клуба.
Екатеринбургский «Урал» занял четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги по окончании сезона-2024/2025.
Президент "Урала" Иванов: Орещук не будет спортивным директором клуба
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов опроверг информацию о том, что футбольный агент Роман Орещук утверждён на пост спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Урал"