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Президент "Урала" Иванов: Орещук не будет спортивным директором клуба

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов опроверг информацию о том, что футбольный агент Роман Орещук утверждён на пост спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Урал"
«У нас есть спортивный директор. Никакой Роман Орещук у нас не будет спортивным директором — 100%», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-директор ФК «Динамо» Роман Орещук получит назначение в «Урале» в качестве советника гендиректора по спортивным вопросам. Ранее должность вице-президента команды, выполнявшего аналогичные функции, занимал Игорь Смольников. 2 июня «Урал» объявил о его уходе из клуба.

Екатеринбургский «Урал» занял четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги по окончании сезона-2024/2025.

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