- Вообще нет. Скажу даже больше. У нас игроки в запасе, которые не проходили в стартовый состав, были сильнее нынешних. Уровень мастерства у нас был выше, чем у футболистов нынешнего "Спартака", - передает слова Аленичева "Матч ТВ".
В текущем сезоне "Спартак" под руководством Деяна Станковича набрал в РПЛ 28 очков и располагается на пятой строчке в таблице. В следующем туре красно-белые на своем поле примут московский "Локомотив", игра пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.
В Кубке России "Спартак" набрал в шести играх 15 баллов и вышел в плей-офф с первого места. В первом четвертьфинальном матче команда Станковича дома уступила "Ростову" (0:1). Ответная игра пройдет 27 ноября в Ростове.
Аленичев о "Спартаке": у нас игроки в запасе были сильнее нынешних основных футболистов
Дмитрий Аленичев, в прошлом футболист и тренер столичного "Спартака", заявил, что запасные игроки красно-белых в 90-е годы были сильнее игроков нынешнего основного состава команды.
Фото: Официальный сайт РПЛ