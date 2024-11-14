"Федор был моим партнером на протяжении трех лет. В 1987 году он с моей передачи забил чемпионский гол. Черенков в моей памяти остался лучшим футболистом в истории "Спартака". Никто из современных российских футболистов не похож на Черенкова и даже рядом не стоит. Федор был один такой, единственный в своем роде", - сказал Мостовой.
Фёдор Черенков начал играть в футбол, выступая на районных турнирах, в том числе "Кожаный мяч", где его заметили тренеры спортшколы "Кунцево", а оттуда футболист попал в спортивную школу "Спартака" и провел там около шести лет. После выпуска молодой Черенков был принят во вторую команду красно-белых. Дебют состоялся 11 июня 1978 года. Выступал за "Спартак" до 1990 года. В течение этих лет трижды стал чемпионом СССР (1979, 1987, 1989).
Федора Федоровича Черенкова не стало 4 октября 2014 года, ему было 55 лет. В память о советском футболисте сняли фильм "Федя. Народный футболист", премьера состоится 31 октября 2024 года.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: никто из современных российских футболистов не похож на Черенкова и даже рядом не стоит
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался об легенде красно-белых Фёдоре Черенкове.
Фото: РИА Новости