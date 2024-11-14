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Мостовой: меня ждут в Госдуме, поговорим о жизни, о спорте

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Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной варианте стажировки в Государственной думе.
Фото: ФК "Спартак"
"Стажировка? Пообщались, меня ждут в Госдуме РФ. С кем - говорить не буду. Будет время, съезжу еще. Никакой должности, съезжу в комитет по спорту, поговорим о жизни, о спорте", - заявил Мостовой.

Бывший игрок московского "Спартака", "Сельты" и сборной России проходит обучение в академии Российском футбольном союзе, чтобы получить тренерскую лицензию. В ноябре Мостовой прошел стажировку в московском "Динамо", помощник главного тренера Ролан Гусев положительно высказался о тренерских задатках спартаковца, заявив, что Мостовой не затерялся бы в любом тренерском штабе РПЛ.

В октябре Александр должен был пройти стажировку в "Спартаке", но она так и не состоялась. Сначала экс-футболист попал в больницу из-за камней в почках, позже руководство красно-синих отказалась от этой идеи.

Источник: "Спорт Экспресс"

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