"Стажировка? Пообщались, меня ждут в Госдуме РФ. С кем - говорить не буду. Будет время, съезжу еще. Никакой должности, съезжу в комитет по спорту, поговорим о жизни, о спорте", - заявил Мостовой.
Бывший игрок московского "Спартака", "Сельты" и сборной России проходит обучение в академии Российском футбольном союзе, чтобы получить тренерскую лицензию. В ноябре Мостовой прошел стажировку в московском "Динамо", помощник главного тренера Ролан Гусев положительно высказался о тренерских задатках спартаковца, заявив, что Мостовой не затерялся бы в любом тренерском штабе РПЛ.
В октябре Александр должен был пройти стажировку в "Спартаке", но она так и не состоялась. Сначала экс-футболист попал в больницу из-за камней в почках, позже руководство красно-синих отказалась от этой идеи.
Источник: "Спорт Экспресс"
Мостовой: меня ждут в Госдуме, поговорим о жизни, о спорте
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной варианте стажировки в Государственной думе.
Фото: ФК "Спартак"