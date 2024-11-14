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Глушаков: "Спартак" борется за чемпионство в РПЛ

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Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков заявил, что красно-белые участвуют в чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Сложно сказать. Двоякое впечатление от работы Деяна Станковича, есть хорошие матчи и плохие. Но так во всех командах в течении сезона. Все работают. Но "Спартак" борется за чемпионство в РПЛ. И в Кубке тоже есть шансы на трофей", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, сменив на посту главного тренера Владимира Слишковича. Ранее сербский специалист работал в "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".

После 15-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 28 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с московским "Локомотивом". Напомним, что красно-белые уступили "Ростову" в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1.

Денис Глушаков
Спартак
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