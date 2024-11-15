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Семин: Кордоба своей игрой украшает РПЛ

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Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- На таких игроков, как Кордоба, болельщики приходят смотреть. Он украшает РПЛ своей игрой. Сперцян тоже. Эдуард играет важную роль в том, что Кордоба настолько результативен, - цитирует Семина "РБ Спорт".

"Краснодар" в 15-ти турах набрал 37 очков и идет на первой строчке в турнирной таблице. Колумбийский нападающий "быков" сыграл в 11 матчах, восемь раз поразил ворота соперников и сделал три ассиста на партнеров. Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

23 ноября "Краснодар" в рамках 16-го тура РПЛ сыграет с "Химками", начало встречи - в 16:30 мск.

Джон Кордоба
Краснодар
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