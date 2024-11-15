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Адиев: учитывая вклад Дзюбы в российский футбол, его вызов в сборную выглядел бы достойно

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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном вызове Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба? Я согласен, что сборная существует не для рекордов. Но учитывая вклад Дзюбы в российский футбол, выглядело бы достойно, если бы его вызвали, чтобы он попытался побить рекорд и красиво ушел", - цитирует Адиева "СЭ".

Напомним, что Артем Дзюба и Александр Кержаков забили за сборную России по 30 мячей и являются рекордсменами по данному показателю. Ранее Дзюба заявил, что хотел бы вновь попасть в состав национальной команды, чтобы забить еще один гол. Валерий Карпин заявил, что Артему нужно сыграть один на один с Кержаковым - кто из них выиграет, тот и станет рекордсменом.

В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Сборная России
Артем Дзюба
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