"Дзюба? Я согласен, что сборная существует не для рекордов. Но учитывая вклад Дзюбы в российский футбол, выглядело бы достойно, если бы его вызвали, чтобы он попытался побить рекорд и красиво ушел", - цитирует Адиева "СЭ".
Напомним, что Артем Дзюба и Александр Кержаков забили за сборную России по 30 мячей и являются рекордсменами по данному показателю. Ранее Дзюба заявил, что хотел бы вновь попасть в состав национальной команды, чтобы забить еще один гол. Валерий Карпин заявил, что Артему нужно сыграть один на один с Кержаковым - кто из них выиграет, тот и станет рекордсменом.
В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.
Адиев: учитывая вклад Дзюбы в российский футбол, его вызов в сборную выглядел бы достойно
Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном вызове Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"