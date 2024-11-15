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Защитник "Оренбурга" Прохин дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра

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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации защитника "Оренбурга" Данилы Прохина.
Фото: ФК "Оренбург"
"Рассмотрели поведение Прохина — оскорбительное поведение, а именно нецензурную брань в адрес судей, он принял участие по видео-конференц-связи, принес извинения, сказал, что лично позвонил судейской бригаде. КДК РФС дисквалифицировал Прохина на два матча РПЛ", - цитирует Григорьянца ТАСС.

"Оренбург" уступил на выезде махачкалинскому "Динамо" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. После финального свистка защитник гостей Данила Прохин получил прямую красную карточку за нецензурную брань в адрес бригады арбитров.

В текущем сезоне Данила Прохин провел за "Оренбург" во всех турнирах 17 матчей и не отметился результативными действиями. Защитник выступает за оренбуржцев на правах аренды, права на игрока принадлежат "Ростову". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.

Оренбург
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