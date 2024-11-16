Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
13:00
СоколНе начат
Алания
15:00
РоторНе начат
Урал
16:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
17:00
БалтикаНе начат
Нефтехимик
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
17:00
ЭстонияНе начат
Турция
20:00
УэльсНе начат
Черногория
20:00
ИсландияНе начат
Грузия
20:00
УкраинаНе начат
Андорра
20:00
МолдоваНе начат
Швеция
22:45
СловакияНе начат
Германия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Нидерланды
22:45
ВенгрияНе начат
Албания
22:45
ЧехияНе начат

Самедов: "Спартак" никогда не будет середняком, величие никуда не денется

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист "Спартака" Александр Самедов рассказал, как относится к словам экспертов о том, что красно-белые являются середняком РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- "Спартак" никогда не будет середняком. Никогда. У "Спартака" могут быть взлеты и падения, но никогда клуб не будет середняком. "Спартак" – это большой клуб. Он всегда будет большим, большим раздражителем, который многих бесит. Но его величие никуда не денется, - передает слова Самедова "РБ Спорт".

Самедов был футболистом "Спартака" с 2002 по 2005 год и с 2017 по 2018 год. Всего на его счету 113 матчей за красно-белых и 15 забитых мячей. Со "Спартаком" Самедов выигрывал чемпионат России в 2017 году.

В этом сезоне красно-белые в 15-ти турах одержали восемь побед и с 28 баллами располагаются на пятой строчке в таблице. После паузы на матчи сборных "Спартак" на своем поле примет "Локомотив", матч пройдет 23 ноября.

Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится