- "Спартак" никогда не будет середняком. Никогда. У "Спартака" могут быть взлеты и падения, но никогда клуб не будет середняком. "Спартак" – это большой клуб. Он всегда будет большим, большим раздражителем, который многих бесит. Но его величие никуда не денется, - передает слова Самедова "РБ Спорт".
Самедов был футболистом "Спартака" с 2002 по 2005 год и с 2017 по 2018 год. Всего на его счету 113 матчей за красно-белых и 15 забитых мячей. Со "Спартаком" Самедов выигрывал чемпионат России в 2017 году.
В этом сезоне красно-белые в 15-ти турах одержали восемь побед и с 28 баллами располагаются на пятой строчке в таблице. После паузы на матчи сборных "Спартак" на своем поле примет "Локомотив", матч пройдет 23 ноября.
Самедов: "Спартак" никогда не будет середняком, величие никуда не денется
Экс-футболист "Спартака" Александр Самедов рассказал, как относится к словам экспертов о том, что красно-белые являются середняком РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"