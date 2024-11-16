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Семин: приятно видеть Батракова лучшим бомбардиром РПЛ, но на короткой дистанции обсуждать его смысла нет

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Экс-наставник "железнодорожников" Юрий Семин оценил выступление футболиста Алексея Батракова.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ, но на короткой дистанции обсуждать Батракова нет смысла, лучше говорить на длинной дистанции, - передает слова Семина Metaratings.

Воспитанник "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ принял участие в 14-ти матчах, в которых записал в свой актив 10 забитых мячей и шесть голевых передач на партнеров. Также 19-летний полузащитник получил пять желтых карточек.

"Локомотив" с 34 баллами идет на третьей строчке в таблице чемпионата России. Следующим соперником "железнодорожников" в РПЛ станет "Спартак", матч пройдет 23 ноября на стадионе красно-белых.

Алексей Батраков
Локомотив
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