- Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ, но на короткой дистанции обсуждать Батракова нет смысла, лучше говорить на длинной дистанции, - передает слова Семина Metaratings.
Воспитанник "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ принял участие в 14-ти матчах, в которых записал в свой актив 10 забитых мячей и шесть голевых передач на партнеров. Также 19-летний полузащитник получил пять желтых карточек.
"Локомотив" с 34 баллами идет на третьей строчке в таблице чемпионата России. Следующим соперником "железнодорожников" в РПЛ станет "Спартак", матч пройдет 23 ноября на стадионе красно-белых.
Семин: приятно видеть Батракова лучшим бомбардиром РПЛ, но на короткой дистанции обсуждать его смысла нет
Экс-наставник "железнодорожников" Юрий Семин оценил выступление футболиста Алексея Батракова.
Фото: Официальный сайт РПЛ