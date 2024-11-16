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Тренер Брунея: мы готовы сыграть даже с первой командой "Краснодара"

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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что его команда готова сыграть с "Краснодаром".
Фото: сборная России по футболу
"В понедельник нас ожидает игра против одной из команд "Краснодара", мы ждем и готовимся к этой игре. Но пока нет понимания, какая команда выйдет против нас. Мы готовы играть с любой, даже против первой команды", - цитирует Эутропио "РБ Спорт".

Вчера, 15-го ноября, сборная Брунея уступила России в товарищеском матче, который проходил в Краснодаре, со счетом 0:11. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России.

Сообщалось, что в понедельник, 18-го числа, Бруней проведет товарищеский матч с "Краснодаром". После 15-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Напомним, что национальная команда Брунея располагается на 184-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.

Краснодар
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