"По сегодняшний день "Локомотив" мне должен за этот переход. Ещё не выплатили 50 тысяч евро. В CAS не обращались? А зачем? Пускай все узнают, что "Локомотив" мне до сих пор деньги должен. За 50 тысяч неинтересно идти в суд", - приводит слова Минасова Metaratings.
Франсиско Лима стал игроком московского "Локомотива" летом 2004 года, когда "железнодорожники" выкупили бразильского полузащитника у итальянской "Ромы" за 5,7 млн евро. За красно-зелёных футболист в общей сложности провёл 2 сезона (с учётом полугодовой аренды в Катар), после чего перешёл в московское "Динамо". Франсиско Лима завершил профессиональную карьеру в 2018 году в возрасте 47 лет.
Агент Минасов утверждает, что "Локомотив" с 2004 года должен ему 50 тысяч евро
Футбольный агент Арсен Минасов рассказал, что о задолженности перед ним московского "Локомотива" за переход полузащитника Франсиско Лимы в 2004 году.
Фото: ФК "Локомотив"