Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
08:00
ТорпедоНе начат
Шинник
15:00
ЧайкаНе начат
Тюмень
17:00
СочиНе начат
Родина
19:30
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Македония
17:00
Фарерские островаНе начат
Латвия
17:00
АрменияНе начат
Норвегия
20:00
КазахстанНе начат
Финляндия
20:00
ГрецияНе начат
Австрия
20:00
СловенияНе начат
Англия
20:00
ИрландияНе начат
Израиль
22:45
БельгияНе начат
Италия
22:45
ФранцияНе начат

Агент Минасов утверждает, что "Локомотив" с 2004 года должен ему 50 тысяч евро

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Арсен Минасов рассказал, что о задолженности перед ним московского "Локомотива" за переход полузащитника Франсиско Лимы в 2004 году.
Фото: ФК "Локомотив"
"По сегодняшний день "Локомотив" мне должен за этот переход. Ещё не выплатили 50 тысяч евро. В CAS не обращались? А зачем? Пускай все узнают, что "Локомотив" мне до сих пор деньги должен. За 50 тысяч неинтересно идти в суд", - приводит слова Минасова Metaratings.

Франсиско Лима стал игроком московского "Локомотива" летом 2004 года, когда "железнодорожники" выкупили бразильского полузащитника у итальянской "Ромы" за 5,7 млн евро. За красно-зелёных футболист в общей сложности провёл 2 сезона (с учётом полугодовой аренды в Катар), после чего перешёл в московское "Динамо". Франсиско Лима завершил профессиональную карьеру в 2018 году в возрасте 47 лет.

Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится