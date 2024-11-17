"Федор не забил, хотя, очевидно, что в сборной ему доверяют, помогают вернуть уверенность, потому что в Греции, как я понимаю, ладится далеко не все. Моменты у Федора были, но забить не смог, и получается, что ощущение от игры такое, что "даже Брунею забить не смог". Центральный нападающий обязан забивать в таких матчах", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 3 миллиона евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за греческий клуб во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 10 миллионов евро.
На счету форварда 8 матчей за сборную России и 3 забитых гола. В товарищеском матче со сборной Брунея (11:0) нападающий не смог отметиться забитым мячом. Во вторник, 19-го ноября, сборная России проведет товарищескую встречу с Сирией в Волгограде.
Шалимов: Чалову доверяют в сборной, помогают вернуть уверенность
Российский тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем ПАОКа и сборной России Федоре Чалове.
Фото: ФК ПАОК