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Канчельскис рассказал, почему полузащитника "Локомотива" Батракова не будет в АПЛ

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Чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, сможет ли полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков заиграть в АПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Батраков может заиграть в Европе. В какой лиге? В АПЛ Батракова не будет, потому что он россиянин. Другие европейские лиги – да, возможно.

Ему главное сейчас не погнаться за деньгами, а продолжать упорно работать, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".

19-летний Батраков является воспитанником "Локомотива". В этом сезоне атакующий полузащитник столичной команды провел в РПЛ 14 матчей, в которых 10 раз поразил ворота соперников и сделал шесть голевых передач.

Контракт Батракова с "железнодорожниками" рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.

"Локомотив" после первого круга РПЛ идет на третьей строчке с 34 набранными баллами. 23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ "Локомотив" встретится против "Спартака" в московском дерби.

Алексей Батраков
Локомотив
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