Московский "Спартак" примет на своем поле "Локомотив" в первом матче после перерыва на игры сборных. Игра 16-го тура РПЛ состоится в субботу, 23-го ноября. Как сообщает Metaratings, защитник красно-белых Никита Чернов и полузащитник Роман Зобнин не тренируются в общей группе вместе с остальной командой.
Ожидается, что оба футболиста не успеют восстановиться к предстоящему матчу. По итогам первого круга "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице с 28-ю очками в активе. "Локомотив" набрал 34 очка в 15-ти матчах и располагается на 3-й строчке. В первом круге команды встречались в рамках 10-го тура, сильнее оказались "железнодорожники" (3:1).
Metaratings: Чернов и Зобнин не тренируются в общей группе "Спартака" перед матчем с "Локомотивом"
Игроки "Спартака" Никита Чернов и Роман Зобнин могут не сыграть в дерби с "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"