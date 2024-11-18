Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Люксембург
22:45
Северная ИрландияНе начат
Сербия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ШвейцарияНе начат
Румыния
22:45
КипрНе начат
Косово
22:45
ЛитваНе начат
Лихтенштейн
22:45
Сан-МариноНе начат
Болгария
22:45
БеларусьНе начат
Хорватия
22:45
ПортугалияНе начат
Польша
22:45
ШотландияНе начат

Metaratings: Чернов и Зобнин не тренируются в общей группе "Спартака" перед матчем с "Локомотивом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Игроки "Спартака" Никита Чернов и Роман Зобнин могут не сыграть в дерби с "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Московский "Спартак" примет на своем поле "Локомотив" в первом матче после перерыва на игры сборных. Игра 16-го тура РПЛ состоится в субботу, 23-го ноября. Как сообщает Metaratings, защитник красно-белых Никита Чернов и полузащитник Роман Зобнин не тренируются в общей группе вместе с остальной командой.

Ожидается, что оба футболиста не успеют восстановиться к предстоящему матчу. По итогам первого круга "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице с 28-ю очками в активе. "Локомотив" набрал 34 очка в 15-ти матчах и располагается на 3-й строчке. В первом круге команды встречались в рамках 10-го тура, сильнее оказались "железнодорожники" (3:1).

Спартак
Локомотив
Никита Чернов
Роман Зобнин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится