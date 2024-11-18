"Если Дзюбу вызовут, то я буду рад его видеть", - цитирует Фомина "Советский Спорт".
Ранее Артем Дзюба в интервью заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей в составе сборной России. Напомним, что Артем и Александр Кержаков забили по 30 мячей в составе национальной команды и являются рекордсменами по этому показателю. В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.
Фомин рассказал, как отреагирует на вызов Дзюбы в сборную России
Полузащитник сборной России Даниил Фомин рассказал, как смотрит на возможный вызов Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: ФК "Акрон"