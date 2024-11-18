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Фомин рассказал, как отреагирует на вызов Дзюбы в сборную России

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Полузащитник сборной России Даниил Фомин рассказал, как смотрит на возможный вызов Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: ФК "Акрон"
"Если Дзюбу вызовут, то я буду рад его видеть", - цитирует Фомина "Советский Спорт".

Ранее Артем Дзюба в интервью заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей в составе сборной России. Напомним, что Артем и Александр Кержаков забили по 30 мячей в составе национальной команды и являются рекордсменами по этому показателю. В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Динамо
Даниил Фомин
Сборная России
Артем Дзюба
Акрон
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