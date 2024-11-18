- Дима Скопинцев также уже начинает хорошую интенсивную беговую работу. В ближайшее время у нас будет выполнен протокол "return to play", если он его полноценно выполняет, то возвращается к тренировкам. То есть к возобновлению чемпионата будет готов участвовать в матчах.
Напомним, левый защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев получил травму средней ягодичной мышцы и не смог помочь своей команде в матче 15-го тура РПЛ с "Пари НН" (3:1).
В текущем сезоне Скопинцев провел за бело-голубых 19 игр в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной голевой передачей. После международной паузы динамовцы сыграют с воронежским "Факелом" в воскресенье, 24 ноября.
Источник: ТАСС
Главный врач "Динамо": к возобновлению РПЛ Скопинцев будет готов участвовать в матчах
Главврач "Динамо" Александр Родионов рассказал о сроках восстановления защитника Дмитрия Скопинцева.
Фото: ФК "Динамо"