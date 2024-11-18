"Из всех трансферов красно-белых выделяется только Барко. Он действительно очень неплохой футболист. По крайней мере мне так кажется из того, что я видел. А остальные трансферы — это игроки не для борьбы за чемпионство", — приводит слова Юрана Legalbet.
После 10 месяцев работы пост спортивного директора московского "Спартака" 10 ноября покинул португальский специалист Томаш Амарал. По итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 красно-белые, набрав за 15 матчей 28 очков, расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от текущего лидера - футбольного клуба "Краснодар" - составляет 9 очков.
Юран: кроме Барко, летние трансферы "Спартака" — это игроки не для борьбы за чемпионство
Бывший главный тренер нижегородского "Пари НН" Сергей Юран дал оценку работе экс-спортивного директора московского "Спартака" Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"