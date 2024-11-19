"В принципе я бы не против был, если бы он заиграл, но против, если бы он сел на лавку. Красивая лавка там в "Манчестер Сити", но футболист должен играть. Удивит ли меня трансфер Батракова в "Сити"? Нет, нет, почему? Нет. Может, действительно, интерес есть, плохого ничего нет", - приводит слова Билялетдинова "ВсеПроСпорт".
Ранее Владимир Кузьмичёв, представитель Алексея Батракова, заверил, что 19-летний футболист московского "Локомотива" заиграл бы у главного тренера английского клуба "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. В текущем сезоне атакующий полузащитник в чемпионате и в Кубке России принял участие в 19 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач. На данный момент Батраков является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 млн евро. Его соглашение с московским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27.
Билялетдинов - о Батракове: в "Манчестер Сити" красивая лавка, но футболист должен играть
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о возможности перехода полузащитника "Локомотива" в "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Локомотив"