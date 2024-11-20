- Жизнь продолжается, двигаемся дальше! Футбольный праздник удался! А в международные соревнования мы рано или поздно вернемся. В любом случае. А пока пусть молодые игроки показывают себя и стремятся попасть в национальную команду и с честью носят герб нашей страны на груди, - передает слова Юрана "РБ Спорт".
Сборная России 19 ноября одержала победу над коллективом из Сирии, забив в ворота соперника четыре безответных мяча. Это была последняя игра национальной команды Валерия Карпина в этом году. 15 ноября сборная России со счетом 11:0 разгромила сборную Брунея.
Ранее сообщалось, что сборную России не допустят к участию в отборочном турнире ЧМ-2026. Позже в РФС отметили, что вероятность допуска сборной имеется, однако шансы невелики.
В следующем году одним из соперников сборной России может стать сборная Уругвая. В Уругвае сообщили о договоренности с Российский Футбольным Союзом о проведении товарищеской игры, однако официальные бумаги на данный момент не подписаны.
Юран - о победе сборной России над Сирией: футбольный праздник удался!
Российский тренер Сергей Юран высказался после победы сборной России в товарищеской игре против команды Сирии.
Фото: официальный сайт РФС