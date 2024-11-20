"Все достаточно просто: было допущено дисциплинарное нарушение, за которое господина Безбородова собирались привлечь к ответственности. В ходе расследования он преднамеренно ввел комиссию в заблуждение. Он в принципе отрицал, что это его аккаунт. Санкции в виде отстранения и выведения из списка до конца сезона он получил исключительно за обман комиссии. В противном случае получил бы пару матчей за само правонарушение", - цитирует Митрофанова "СЭ".
В ноябре текущего года российский арбитр Владислав Безбородов был отстранен от работы во всех соревнованиях под эгидой РФС из-за нарушения дисциплинарного кодекса. Сообщается, что Безбородов под анонимным аккаунтом оставлял комментарии в Telegram, где хвалил собственную работу, а таже оскорблял коллег Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева.
В сезоне 2024/25 на счету 51-летнего арбитра из Санкт-Петербурга 7 матчей. В них Безбородов показал 38 желтых карточек и 2 красные. Летом прошлого года Владислав Безбородов был признан лучшим арбитром сезона 2022/23.
Генсек РФС: Безбородов был отстранен до конца сезона за обман, за само нарушение получил бы пару матчей
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал отстранение судьи Владислава Безбородова от работы до конца сезона.
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