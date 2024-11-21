- Адаптация Чалова в Греции немного затянулась, потому что прошло уже достаточно времени. Но если вспоминать того же Карвальо, он тоже долго адаптировался - около полугода. Однако мы уже вспоминаем времена, которые были 20 лет назад. Все в руках, ногах и голове Федора, - цитирует Алдонина "Чемпионат".
Напомним, Чалов перешел в греческий ПАОК из ЦСКА в летнее трансферное окно, подписав с клубом трудовой договор сроком на три года. 26-летний форвард провел за ПАОК 17 поединков во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и два ассиста на партнеров. Трансферная стоимость Чалова оценивается в 10 миллионов евро.
Челов является воспитанником ЦСКА. Всего нападающий провел за "армейский" клуб 263 матча во всех турнирах и 89 раз поразил ворота соперников.
Алдонин: адаптация Чалова в Греции немного затянулась
Экс-игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался об игре Федора Чалова в Греции.
Фото: ФК ПАОК