Напомним, Чалов сыграл с первых минут в товарищеском матче против Брунея, который завершился победой сборной России со счетом 11:0. 26-летний нападающий не смог отметиться голевыми действиями в той игре. Матч против Сирии (4:0) Чалов пропустил.
- Я не удивлён. Он не очень убедительно сегодня играет и у себя в клубе Греции. Видно, что неуверенность какая-то появилась. Конечно, в ЦСКА он выглядел гораздо увереннее и лучше, - цитирует Газзаева "Комсомольская правда".
Чалов выступает в Греции за ПАОК с лета этого года, заключив с клубом трудовой договор до 2027 года. На счету воспитанника ЦСКА 16 матчей в составе ПАОКа, в которых он смог один раз отметиться забитым мячом.
ПАОК Чалова в текущем сезоне чемпионата Греции в 11-ти турах набрал 20 очков и идет четвертым в таблице, отставая от лидирующего "Ариса" на один балл.
Газзаев: видно, что у Чалова появилась какая-то неуверенность
Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался по поводу игры форварда Федора Чалова.
Фото: официальный сайт РФС