Подмосковные "Химки"могут расстаться с испанским главным тренером Франком Артигой. Как сообщает "Евро-футбол", в клубе обсудят вариант с увольнением 48-летнего специалиста, если в 3-х оставшихся матчах РПЛ до зимнего перерыва команда не наберет минимум 4 очка.
В 16-м туре "Химки" примут на своем поле "Краснодар", в 17-м туре подмосковная команда отправится в гости к "Локомотиву". Завершится календарный год для "Химок" матчем 18-го тура с московским "Динамо" на выезде. Франк Артига возглавляет "Химки" с июня текущего года. Под его управлением команда одержала 2 победы. 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений в РПЛ.
По итогам первого круга "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ и располагаются в зоне стыковых матчей. В активе команды 12 набранных очков. Столько же - у "Факела" и "Крыльев Советов"Евро-футбол. Отрыв от "Ахмата" из зоны прямого вылета составляет 3 очка.
СМИ: Артига будет уволен, если "Химки" не наберут 4 очка в 3 матчах. Соперники - "Краснодар", "Локомотив" и "Динамо"
Испанский главный тренер Франк Артига может покинуть "Химки" из-за неудовлетворительных результатов.
Фото: официальный сайт "Химок"