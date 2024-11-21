Матчи Скрыть

Андрей Аршавин: у меня не было ориентиров ни в жизни, ни на поле

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о бывшем футболисте ленинградского "Зенита" Юрии Желудкове.
Фото: ФК "Зенит"
"У меня не было ориентиров ни в жизни, ни на поле. Но понятно, что главной звездой того "Зенита" был Юрий Желудков. Многие ребята мечтали забивать со штрафных. Он был знаменит именно исполнением стандартных положений", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Юрий Желудков выступал в составе ленинградского "Зенита" в 1980-1989, 1991 годы. На его счету в общей сложности 266 появлений на поле и 87 забитых голов. Вместе с командой футболист в 1984 году выиграл чемпионат СССР, завоевал бронзовые медали национального первенства в 1980 году, а также добрался до финала Кубка СССР в 1984 году.

Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится