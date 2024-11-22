- Есть пара предложений из первой лиги, но их Мацей пока не рассматривает. Посмотрим, что будет дальше. Приоритет — остаться в России. Понятно, что это может быть РПЛ, но придется проходить через просмотры. Потому что Мацей трезво смотрит на вещи, он пропустил полгода. А в ФНЛ готовы рассмотреть, если будет хороший проект и задачи. Но команды из высших дивизионов в приоритете.
Напомним, 1 июля 2024 года Мацей Рыбус, играющий на позиции левого крайнего защитника, покинул "Рубин" и стал свободным агентом. В прошлом сезоне футболист провел за казанскую команду 8 матчей чемпионате и Кубке России, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее он выступал в РПЛ за грозненский "Терек", а также за московские "Локомотив" и "Спартак". Всего Рыбус провел в российской Премьер-лиге 218 матчей и записал в них на свой счет 23+28 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"
Агент: есть пара предложений из Первой лиги, но их Рыбус пока не рассматривает. Приоритет - остаться в России
Агент экс-защитника "Рубина" Мацея Рыбуса Роман Орещук поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: РПЛ