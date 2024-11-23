"У меня до сих пор есть проблемы с коленом, это не секрет. Не хочу говорить об этом. Я чувствовал боль сегодня, но понимал, что нужно сыграть. Это, возможно, ключевой матч сезона", - цитирует Бабича "Матч ТВ".
Напомним, центральный защитник московского "Спартака" Срджан Бабич получил повреждение в матче за национальную сборную Сербии и рисковал пропустить столичное дерби против "Локомотива" в 16-м туре российской Премьер-лиги. Однако футболист вышел на поле в игре с "железнодорожниками" и провел на поле всю встречу, которая завершилась победой красно-белых со счетом 5:2.
Бабич: я чувствовал боль в колене сегодня, но понимал, что нужно сыграть в, возможно, ключевом матче сезона
Защитник "Спартака" Срджан Бабич признался, что не мог пропустить дерби с "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ (5:2).
Фото: ФК "Спартак"