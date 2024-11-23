"Все думают, что лучше будет. На своих не надеются. А есть хорошие тренеры. Например, Серёжа Игнашевич – замечательный тренер. Игнашевич мог бы показать результат в ЦСКА? Конечно, а мы все надеемся по-старинке на иностранцев. Надо своим больше доверять. Федотов не того уровня тренер, который приведет команду в призовые", - приводит слова Пономарёва "Спорт День за Днем".
Сербский специалист Марко Николич возглавляет московский ЦСКА с 4 июня 2024 года. Под его руководством "армейцы" за 16 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги набрали 27 очков и в настоящее время располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 очков.
Экс-футболист ЦСКА Сергей Игнашевич в 2018 году начал тренерскую карьеру и успел поработать главным тренером в московском "Торпедо" (в 2020-2021 гг.) и в калининградской "Балтике" (в 2021-2024 гг.). На данный момент 45-летний специалист остаётся без команды.
Пономарёв: Игнашевич – замечательный тренер, он мог бы показать результат в ЦСКА
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв ответил на вопрос, зачем ЦСКА вместо Владимира Федотова назначили главным тренером Марко Николича.
Фото: ФК "Балтика"