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Пономарёв: Игнашевич – замечательный тренер, он мог бы показать результат в ЦСКА

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Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв ответил на вопрос, зачем ЦСКА вместо Владимира Федотова назначили главным тренером Марко Николича.
Фото: ФК "Балтика"
"Все думают, что лучше будет. На своих не надеются. А есть хорошие тренеры. Например, Серёжа Игнашевич – замечательный тренер. Игнашевич мог бы показать результат в ЦСКА? Конечно, а мы все надеемся по-старинке на иностранцев. Надо своим больше доверять. Федотов не того уровня тренер, который приведет команду в призовые", - приводит слова Пономарёва "Спорт День за Днем".

Сербский специалист Марко Николич возглавляет московский ЦСКА с 4 июня 2024 года. Под его руководством "армейцы" за 16 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги набрали 27 очков и в настоящее время располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 очков.

Экс-футболист ЦСКА Сергей Игнашевич в 2018 году начал тренерскую карьеру и успел поработать главным тренером в московском "Торпедо" (в 2020-2021 гг.) и в калининградской "Балтике" (в 2021-2024 гг.). На данный момент 45-летний специалист остаётся без команды.

ЦСКА
Владимир Федотов
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