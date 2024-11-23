"Слишкович – это вообще пародия на тренера. Мне очень нравился "Оренбург", но после приглашения Ярошика и Слишковича я хочу, чтоб эта команда вылетела. Пусть в Первой лиге и играет с этим Слишковичем. Зачем приглашать к нам в лигу югославов, которые нигде не работают? Это же абсурд. Слишкович пригласил к себе в штаб еще пятерых таких же людей", – приводит слова Кобелева Metaratings.
Владимир Слишкович был назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Оренбург" 7 октября 2024 года. Для 41-летнего боснийского специалиста это первый опыт полноценной работы в подобной должности. Ранее он был ассистентом главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля и временно исполняющим обязанности наставника красно-белых.
После 16-ти туров "Оренбург", набрав 8 очков, занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре уральцы 30 ноября на выезде сыграют против тольяттинского "Акрона".
"Слишкович – это пародия на тренера". Кобелев пожелал "Оренбургу" вылета в Первую лигу
Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев раскритиковал решение "Оренбурга" назначить главным тренером Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Зенит"