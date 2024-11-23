"На мой взгляд, "армейцам" не хватает стабильности в составе, плюс, как уже неоднократно говорил, качественных игроков и такой же скамейки. "Ростов" же, напротив, взвинтил темп и добился своего. Замены сыграли свою роль, да и те, кто остался на поле, прибавили в агрессии. О болячках я уже сказал чуть выше – это, скорее, суровая реальность нынешнего ЦСКА", – приводит слова Таранова Metaratings.
23 ноября в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский ЦСКА проиграл футбольному клубу "Ростов" со счётом 1:2. При этом "армейцы" почти с самого начала матча вплоть до 77-й минуте вели в счёте.
После этого поражения у красно-синих в активе осталось 27 очков, которые позволяют команде Марко Николича на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание ЦСКА от первого места составляет 12 очков, а от третьего места - 7 очков.
В следующем туре "армейцы" 30 ноября на своём поле сыграют против казанского "Рубина". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
"Суровая реальность нынешнего ЦСКА". Таранов перечислил, чего не хватает "армейцам"
Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов прокомментировал поражение московского клуба в матче 16-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА