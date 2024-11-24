- После матча со "Спартаком" никаких эмоций. Такой день сегодня. Но сказать, что "Спартак" заслуженно победил — не скажу. Мы вернулись во втором тайме в игру, но не хватило концентрации, - цитирует Баринова "Чемпионат".
Встреча между "Спартаком" и "Локомотивом" прошла вчера, 23 ноября и завершилась победой красно-белых со счетом 5:2. Баринов начал матч с первых минут и провел на поле всю игру.
На данный момент в активе "железнодорожников" 34 очка, клуб занимает третье место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет пять баллов. "Спартак" с 31 баллом располагается на четвертой строчке.
В этом сезоне Баринов провел в РПЛ 15 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Также капитан столичной команды получил четыре желтые карточки.
Полузащитник "Локомотива" Баринов: не скажу, что "Спартак" победил заслуженно
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался после поражения в дерби от "Спартака".
Фото: Официальный сайт РПЛ