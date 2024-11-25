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Орещук: у "Спартака" есть небольшой шанс на чемпионство

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Футбольный функционер Роман Орещук считает, что у московского "Спартака" есть шанс стать чемпионом России в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Может ли "Спартак" с такой игрой претендовать на что-то большее? Мне кажется, все-таки будет тяжело догнать "Зенит" и "Краснодар". Хотя, если мы говорим о чемпионстве… Если "Спартак" продолжит в том же духе — шанс есть, он небольшой, но есть", - цитирует Орещука "РБ Спорт".

В 16-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Локомотивом" со счетом 5:2. После 16-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с "Краснодаром", который занимает второе место в турнирной таблице.

Напомним, что команда Деяна Станковича с минимальным счетом уступила "Ростову" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча состоится в среду, 27-го ноября.

Спартак
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