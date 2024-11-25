Сигурдссон: ЦСКА полностью контролировал игру до последних 30 минут. "Ростов" победил благодаря характеру

"Думаю, это была характерная победа для ростовчан. Команда Валерия Карпина сегодня играла не так хорошо, как могла бы. "Армейцы" полностью контролировали игру до последних 30 минут. Поэтому я бы сказал, что "Ростов" обыграл ЦСКА благодаря характеру! Когда играешь в гостях, да еще и в таких погодных условиях, важно не сдаваться и играть до финального свистка", - заявил Сигурдссон.
Московский ЦСКА принимал на своем поле "Ростов" в матче 16-го тура чемпионата России. Игра завершилась волевой победой подопечных Валерия Карпина. На гол бразильского защитника "армейцев" Келлвена на 4-й минуте двумя голами на 77-й и 89-й минутах ответил нападающий гостей Егор Голенков.
Победа позволила "Ростову" довести количество набранных в сезоне очков до 20-ти. После 16-ти туров команда занимает в турнирной таблице РПЛ 8-е место. Экс-защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон выступал в составе "Ростова" января 2018-го по январь 2020-го года.
Источник: "РБ Спорт"