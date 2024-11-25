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Сигурдссон: ЦСКА полностью контролировал игру до последних 30 минут. "Ростов" победил благодаря характеру

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Экс-защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон прокомментировал победу "южан" над ЦСКА (2:1) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Imago
"Думаю, это была характерная победа для ростовчан. Команда Валерия Карпина сегодня играла не так хорошо, как могла бы. "Армейцы" полностью контролировали игру до последних 30 минут. Поэтому я бы сказал, что "Ростов" обыграл ЦСКА благодаря характеру! Когда играешь в гостях, да еще и в таких погодных условиях, важно не сдаваться и играть до финального свистка", - заявил Сигурдссон.

Московский ЦСКА принимал на своем поле "Ростов" в матче 16-го тура чемпионата России. Игра завершилась волевой победой подопечных Валерия Карпина. На гол бразильского защитника "армейцев" Келлвена на 4-й минуте двумя голами на 77-й и 89-й минутах ответил нападающий гостей Егор Голенков.

Победа позволила "Ростову" довести количество набранных в сезоне очков до 20-ти. После 16-ти туров команда занимает в турнирной таблице РПЛ 8-е место. Экс-защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон выступал в составе "Ростова" января 2018-го по январь 2020-го года.

Источник: "РБ Спорт"

Ростов
ЦСКА
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