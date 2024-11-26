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Губернатор Самарской области заявил о коррупции в судействе: с "Крыльев Советов" преступники требуют 36 миллионов

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания с членами Госсовета рассказал о коррупции в футболе.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Видео со словами Федорищева было опубликовано в его телеграм-канале. Отметим, что официальный канал "Крыльев Советов" в телеграме также репостнул это видео себе.

- Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров "Крылья Советов" и сказал: "Вы там долги пересчитываете за "Крылья", вот у нас есть еще один долг, это порядка 36 миллионов рублей". Я спросил: "За что?". Он сказал: "Вы знаете, я не могу сказать". Ну, в конце концов, он мне рассказал: "Крылья Советов" должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола, - сказал глава региона.

"Крылья Советов" в текущем сезоне РПЛ провели 16 матчей, в которых набрали 15 баллов. Самарский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. На прошлой неделе коллектив Игоря Осинькина на своем поле выиграл у "Ахмата" со счетом 2:1.

В 17-м туре чемпионата России самарцы отправятся в гости к лидеру РПЛ петербургскому "Зениту", встреча пройдет 1 декабря, старт игры запланирован на 16:30 по московскому времени.

В Кубке России "Крылья Советов" в шести матчах набрали всего два очка и завершили свое выступление в турнире, заняв последнее, четвертое место.

Крылья Советов
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